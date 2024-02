MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 24,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Evonik-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,883 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 701,35 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 13.02.2024 auf 17,16 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 29,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 8,05 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

