MDAX-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag 68,32 EUR wert. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,637 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 556,21 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 01.12.2023 auf 38,00 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 556,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 44,38 Prozent.

Der Marktwert von Fresenius Medical Care (FMC) St betrug jüngst 11,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at