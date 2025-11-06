Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktuelle Analyse im Blick
|
06.11.2025 11:19:48
Deutsche Bank AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe zwar gut abgeschnitten, aber dabei von kurzfristigem Rückenwind profitiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Er rät mit Blick auf die Aktien, an der Seitenlinie zu bleiben.
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 42,35 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8,62 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 110 344 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 1,4 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
