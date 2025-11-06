Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts.

Um 13:05 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,24 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20,74 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 157 348 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 1,6 Prozent abwärts.

