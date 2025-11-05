Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

05.11.2025 15:04:39

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

