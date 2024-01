Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,29 Prozent leichter bei 26 176,46 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 252,390 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,143 Prozent schwächer bei 26 214,58 Punkten, nach 26 252,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 282,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 143,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,73 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 04.12.2023, einen Stand von 26 370,25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wurde der MDAX mit 25 281,13 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, notierte der MDAX bei 26 447,85 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,85 Prozent auf 89,80 EUR), Aroundtown SA (+ 3,11 Prozent auf 2,32 EUR), RATIONAL (+ 2,31 Prozent auf 664,50 EUR), Nordex (+ 2,14 Prozent auf 10,03 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,95 Prozent auf 83,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil EVOTEC SE (-19,21 Prozent auf 17,31 EUR), AIXTRON SE (-4,14 Prozent auf 34,03 EUR), PUMA SE (-3,67 Prozent auf 47,76 EUR), Delivery Hero (-2,31 Prozent auf 23,88 EUR) und HelloFresh (-1,80 Prozent auf 13,38 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 3 323 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,656 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

