LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Entwicklung
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30.04.2026 15:59:23
Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot
Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 8 062,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,35 Prozent auf 7 962,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 072,13 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 087,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 957,83 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der CAC 40 mit 7 772,45 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 8 126,53 Punkten. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, mit 7 593,87 Punkten bewertet.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 911 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 224,881 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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