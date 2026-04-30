LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Entwicklung 30.04.2026 15:59:23

Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot

Minuszeichen in Paris: CAC 40 in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 8 062,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,35 Prozent auf 7 962,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 072,13 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 087,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 957,83 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der CAC 40 mit 7 772,45 Punkten gehandelt. Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 8 126,53 Punkten. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, mit 7 593,87 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,62 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 911 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 224,881 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
28.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
14.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 174,76 1,29% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 452,25 0,58% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 30,03 0,03% Renault S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 57,40 4,94% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,21 -6,11% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 114,84 0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:07 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen