LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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28.07.2026 10:45:20

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
645,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
460,20 € 		Abst. Kursziel*:
40,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
458,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,55%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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