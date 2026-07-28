LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|458,90EUR
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Luxuskonzerns im zweiten Quartal habe der Markterwartung entsprochen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr hingegen habe positiv überrascht. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "moderat konstruktiv"./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
510,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
460,20 €
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Abst. Kursziel*:
10,82%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
458,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
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Analyst Name::
James Grzinic
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KGV*:
-
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