LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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28.07.2026 17:03:26

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Halbjahreszahlen von 610 auf 620 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns seien weitestgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei die Hauptsparte Mode- und Lederwaren im zweiten Quartal mit einem leichten organischen Umsatzplus wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Kaufen
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
466,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
470,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Katharina Schmenger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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