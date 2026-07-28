LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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28.07.2026 10:41:39

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterherstellers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen und die Margen seien dank einer strengeren Kostenkontrolle verbessert worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe die Marke Dior ihr Wachstum deutlich beschleunigen können und befinde sich nun wieder im positiven Bereich und auch über dem Spartendurchschnitt. Dies sieht die Analystin als ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher auf das überarbeitete Angebot reagierten./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
460,20 € 		Abst. Kursziel*:
26,03%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
458,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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