LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterherstellers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen und die Margen seien dank einer strengeren Kostenkontrolle verbessert worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe die Marke Dior ihr Wachstum deutlich beschleunigen können und befinde sich nun wieder im positiven Bereich und auch über dem Spartendurchschnitt. Dies sieht die Analystin als ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher auf das überarbeitete Angebot reagierten./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
580,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
460,20 €
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Abst. Kursziel*:
26,03%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
458,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
26,39%
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Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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