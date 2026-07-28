FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei insgesamt im Rahmen der Erwartungen verlaufen, die Margen wurden übertroffen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es im China-Geschäft und in Asien im Quartalsvergleich keine Verbesserungen gegeben. Die Nachfrage im Inland und bei Touristen sei im Vergleich zum ersten Quartal unverändert geblieben, was die positiven Aspekte der Quartalsbilanz aufheben dürfte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:25 / GMT



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