LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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28.07.2026 10:18:22

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei insgesamt im Rahmen der Erwartungen verlaufen, die Margen wurden übertroffen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe es im China-Geschäft und in Asien im Quartalsvergleich keine Verbesserungen gegeben. Die Nachfrage im Inland und bei Touristen sei im Vergleich zum ersten Quartal unverändert geblieben, was die positiven Aspekte der Quartalsbilanz aufheben dürfte./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
459,70 € 		Abst. Kursziel*:
30,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
458,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,75%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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