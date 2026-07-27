LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|459,50EUR
|-3,95EUR
|-0,85%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
27.07.2026 18:39:16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Leicht gelte dies auch für das organische Wachstum im zweiten Quartal./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
452,00 €
|
Abst. Kursziel*:
32,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
459,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,58%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40 steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
15:58
|CAC 40 aktuell: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|459,50
|-0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:52
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|18:38
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|16:31
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:33
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|15:29
|AMD Buy
|UBS AG
|15:21
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)