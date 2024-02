Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 verliert heute an Wert.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 4 288,56 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 4 299,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 299,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 301,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 283,96 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,362 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 193,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der STOXX 50 bei 3 943,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 895,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,80 Prozent nach oben. Bei 4 317,04 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 1,71 Prozent auf 179,64 EUR), HSBC (+ 1,44 Prozent auf 6,12 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,38) Prozent auf 427,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,21 Prozent auf 73,03 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,20 Prozent auf 470,60 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Reckitt Benckiser (-12,61 Prozent auf 51,02 GBP), SAP SE (-1,38 Prozent auf 172,38 EUR), Enel (-1,37 Prozent auf 5,86 EUR), Bayer (-1,29 Prozent auf 28,76 EUR) und Rio Tinto (-1,27 Prozent auf 50,47 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 329 372 Aktien gehandelt. Mit 504,836 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,24 erwartet. Die HSBC-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at