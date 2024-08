Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart freundlich

Um 09:12 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent auf 3 328,63 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 536,073 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,078 Prozent auf 3 321,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 324,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 321,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 329,04 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,411 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 284,55 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 433,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 053,66 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,122 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern registriert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 1,50 Prozent auf 13,50 EUR), Kontron (+ 1,27 Prozent auf 16,75 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,03 Prozent auf 15,72 EUR), CANCOM SE (+ 0,85 Prozent auf 28,58 EUR) und United Internet (+ 0,82 Prozent auf 18,45 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen PNE (-0,93 Prozent auf 12,82 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,80 Prozent auf 62,05 EUR), Elmos Semiconductor (-0,76 Prozent auf 78,40 EUR), TeamViewer (-0,49 Prozent auf 12,21 EUR) und QIAGEN (-0,31 Prozent auf 42,06 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 118 832 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,080 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die 1&1-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,20 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

