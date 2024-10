Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert im Plus

Am Mittwochmittag legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,01 Prozent fester bei 7 575,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,359 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,274 Prozent höher bei 7 594,81 Punkten, nach 7 574,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 623,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 571,37 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 2,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 646,42 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 538,29 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 7 068,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,587 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 253 074 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 343,937 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,36 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at