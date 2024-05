Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,01 Prozent stärker bei 5 085,58 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,375 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent tiefer bei 5 083,54 Punkten in den Handel, nach 5 085,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 083,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 087,92 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 955,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 689,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 317,88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,69 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 1,17 Prozent auf 20,50 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 29,29 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,56 Prozent auf 117,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,51 Prozent auf 39,78 EUR) und adidas (+ 0,36 Prozent auf 225,20 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-0,76 Prozent auf 35,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 67,82 EUR), Eni (-0,25 Prozent auf 15,16 EUR), SAP SE (-0,08 Prozent auf 175,92 EUR) und Siemens (-0,06 Prozent auf 188,28 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 166 132 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 392,313 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at