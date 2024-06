Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter

Der LUS-DAX verliert am Montag an Wert.

Am Montag fällt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 18 439,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 358,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 515,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 767,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 17 765,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 15 964,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 1,05 Prozent auf 231,10 EUR), Zalando (+ 0,43 Prozent auf 23,52 EUR), Sartorius vz (+ 0,25 Prozent auf 244,60 EUR), QIAGEN (+ 0,21 Prozent auf 41,41 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,06 Prozent auf 65,15 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Porsche (-3,37 Prozent auf 72,84 EUR), Commerzbank (-2,34 Prozent auf 15,21 EUR), Bayer (-2,06 Prozent auf 27,51 EUR), RWE (-1,90 Prozent auf 33,53 EUR) und Covestro (-1,78 Prozent auf 47,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 866 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Mit 8,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at