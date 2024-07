MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 221 Euro auf "Hold" belassen. Im Fokus stünden das Ersatzteilgeschäft und der Free Cashflow, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:46 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 247,40 EUR nach oben. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10,67 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 14 984 MTU Aero Engines-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 27,8 Prozent zu. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

