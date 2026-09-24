MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Positives Signal
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24.09.2026 16:26:40
MTU-Aktie im Plus: Citigroup dreht auf Kauf
Der neu zuständige Citigroup-Analyst Conor Dwyer traut den Aktien mit seinem Kursziel von 445 Euro sogar noch weitaus mehr zu als die Rückkehr zum Rekord von fast 405 Euro aus dem Februar. Er drehte seine Einstufung von "Sell" auf "Buy" und drückte den Aktien zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.
Der deutliche Bewertungsabschlag von rund 30 Prozent gegenüber SAFRAN habe den schlechteren Barmittelumschlag von MTU bisher angemessen wiedergegeben, schrieb Dwyer. Hinzu seien in den vergangenen Jahren die Unsicherheiten rund um das GTF-Triebwerk gekommen.
Dwyer erwartet nun aber eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030. Für das operative Ergebnis erwartet er bis 2031 einen Anstieg um im Schnitt etwa 8,5 Prozent per annum.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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