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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Positives Signal 24.09.2026 16:26:40

MTU-Aktie im Plus: Citigroup dreht auf Kauf

MTU-Aktie im Plus: Citigroup dreht auf Kauf

Eine totale Kehrtwende der Citigroup in ihrer Einstufung von MTU hat die Papiere des deutschen Triebwerkherstellers am Donnerstagmorgen deutlich angetrieben.

Die MTU-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 1,46 Prozent auf 369,00 Euro. Die Charthürde um 380 Euro bleibt damit in den Fokus.

Der neu zuständige Citigroup-Analyst Conor Dwyer traut den Aktien mit seinem Kursziel von 445 Euro sogar noch weitaus mehr zu als die Rückkehr zum Rekord von fast 405 Euro aus dem Februar. Er drehte seine Einstufung von "Sell" auf "Buy" und drückte den Aktien zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf.

Der deutliche Bewertungsabschlag von rund 30 Prozent gegenüber SAFRAN habe den schlechteren Barmittelumschlag von MTU bisher angemessen wiedergegeben, schrieb Dwyer. Hinzu seien in den vergangenen Jahren die Unsicherheiten rund um das GTF-Triebwerk gekommen.

Dwyer erwartet nun aber eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030. Für das operative Ergebnis erwartet er bis 2031 einen Anstieg um im Schnitt etwa 8,5 Prozent per annum.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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