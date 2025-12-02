Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
02.12.2025 09:59:00
Nach Apple-Intelligence-Debakel: Apple streicht KI-Chefposten
Das Siri-Debakel sorgt weiter für internen Tumult bei Apple, einen KI-Chef gibt es bald nicht mehr. Ein Spezialist für Google Gemini soll es richten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
01:05
|Apple replaces head of AI with executive poached from Microsoft (Financial Times)
|
01.12.25
|Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.11.25
|Intel-Aktie zweistellig höher: Spekulationen über neue Apple-Kooperation (finanzen.at)
|
28.11.25
|Apple-Aktie legt zu: Apple erfüllt nach eigenen Angaben Anforderungen für digitale Märkte (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron (dpa-AFX)
