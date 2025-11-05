freenet Aktie

NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.100 Pkt - Zalando-Aktie legt zu

DOW JONES--Die Aktien von Zalando haben im nachbörslichen Handel am Mittwoch zugelegt. Das Unternehmen hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Wie der Online-Versandhändler mitteilte, dienen die zurückzukaufenden Aktien der Erfüllung der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zalando-Gruppe und für Vorstandsmitglieder der Zalando SE. Der Konzern werde bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis, ohne Erwerbsnebenkosten, von bis zu 100 Millionen Euro erwerben. Der Aktienrückkauf beginnt am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025, hieß es weiter. Die Zalando-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher getaxt.

Für die Freenet-Aktie ging es 2 Prozent nach oben. Der Konzern hat im dritten Quartal bei etwas niedrigeren Umsätzen den Gewinn gesteigert. Freenet sieht sich auf dem Weg, seine Jahresprognose zu erreichen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.100 24.050 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

10:07 freenet Buy Warburg Research
06:40 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 freenet Buy Warburg Research
