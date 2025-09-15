Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.09.2025 22:29:41

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist äußerst ruhig verlaufen. Vor dem für Mittwoch erwarteten Zinsentscheid hielten sich die Anleger zurück, wie es hieß. Dazu kam eine extrem dünne Nachrichtenlage.

Die Aktie von Continental zeigte sich am Abend 0,3 Prozent höher. Indexbetreiber Stoxx hatte mitgeteilt, dass im Zuge der Abspaltung der Conti-Sparte Aumovio deren Aktien am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen würden. Der Index werde an diesem einen Tag auf Basis von 41 Titeln berechnet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.726 23.749 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Continental AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 72,26 0,56% Continental AG
Continental AG (spons. ADRs) 7,10 4,41% Continental AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte zeigten sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen