Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
15.09.2025 22:29:41
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester
DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist äußerst ruhig verlaufen. Vor dem für Mittwoch erwarteten Zinsentscheid hielten sich die Anleger zurück, wie es hieß. Dazu kam eine extrem dünne Nachrichtenlage.
Die Aktie von Continental zeigte sich am Abend 0,3 Prozent höher. Indexbetreiber Stoxx hatte mitgeteilt, dass im Zuge der Abspaltung der Conti-Sparte Aumovio deren Aktien am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen würden. Der Index werde an diesem einen Tag auf Basis von 41 Titeln berechnet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.726 23.749 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
28.08.25
|Continental-Aktie fester - Verkauf von OESL-Sparte an Regent (finanzen.at)
|
03.07.25
|Q2-Ergebnis von Continental dürfte wegen Zöllen unter Druck geraten - Aktie trotzdem höher (Dow Jones)
|
18.06.25
|Continental trennt sich von Bremsenwerk - Käufer Mutares - Aktien tiefer (Dow Jones)
|
29.05.25
|Continental-Aktie etwas höher: CFO-Posten bei Aumovio vakant - Zeitplan für Abspaltung unverändert (Dow Jones)
|
23.05.25
|Continental-Aktie leichter: Jefferies stuft von "Buy" auf "Hold" ab (dpa-AFX)
|
06.05.25
|Continental-Aktie gewinnt: Continental startet mit höherer Profitabilität ins Jahr (finanzen.at)
|
23.04.25
|Continental-Aktie höher: Automotive-Bereich heißt künftig Aumovio (finanzen.at)
|
08.04.25
|Continental-Aktie gewinnt: Conti fokussiert sich auf Reifenherstellung - womöglich Trennung von ContiTech (Dow Jones)
Analysen zu Continental AG (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,26
|0,56%
|Continental AG (spons. ADRs)
|7,10
|4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte zeigten sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.