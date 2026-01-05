Volvo AB Aktie
|28,19EUR
|0,35EUR
|1,26%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
330,00 SEK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
297,80 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
298,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,48%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25