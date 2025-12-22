Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
22.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Volvo (B)-Anteile bei 194,55 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,140 Volvo (B)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.12.2025 1 512,21 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 294,20 SEK belief. Das kommt einer Steigerung um 51,22 Prozent gleich.
Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 598,91 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
