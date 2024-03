NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Volvo (B)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 137,15 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,729 Volvo (B)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.03.2024 auf 307,85 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,46 SEK wert. Mit einer Performance von +124,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 626,82 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at