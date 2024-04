NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Volvo (B)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.04.2023 wurden Volvo (B)-Anteile via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Volvo (B)-Aktie bei 213,85 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,762 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 290,10 SEK gerechnet, wäre die Investition nun 13 565,58 SEK wert. Das entspricht einem Anstieg um 35,66 Prozent.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 590,06 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at