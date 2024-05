Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Geschäftskundenbereich hätten sich die Volumina noch nicht erholt. Insgesamt lägen die Markterwartungen aktuell deutlich höher als seine Schätzungen.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 13:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,52 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 11,63 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 442 914 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 gab die Aktie um 9,9 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:13 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.