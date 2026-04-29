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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Aktieneinstufung 29.04.2026 12:52:47

Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

UBS AG-Analyst Michael Werner hat eine umfassende Analyse des Deutsche Börse-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 260 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob seine Schätzungen am Dienstagabend im Rückblick auf den soliden Quartalsbericht an. Nach dem guten Lauf der Aktien sieht er allerdings kaum noch Potenzial.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:36 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 265,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 1,77 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 75 778 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 18,6 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:36 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Deutsche Börse AG

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