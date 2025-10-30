Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
30.10.2025 10:21:25
Neues UWB-Applikationslabor stärkt die Führungsposition von Infineon bei zuverlässigen Konnektivitäts-Systemlösungen
München und Graz, Österreich, 30. Oktober 2025 - Die Infineon Technologies AG hat in Graz ein eigenes Ultra-Wideband (UWB)-Applikationslabor eröffnet. Das gemeinsam mit Silicon Austria Labs (SAL) aufgebaute Labor fokussiert sich auf die Weiterentwicklung der UWB-Technologie, die Erforschung innovativer Anwendungsmöglichkeiten sowie auf die Entwicklung praxisnaher Lösungen für die Bereiche Automotive, Industrie, IoT und Consumer. Ultrabreitband ist eine moderne Funktechnologie, die eine präzise und sichere Lokalisierung, den Austausch sowie die Erfassung von Daten ermöglicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.10.25