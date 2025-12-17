Neutral von UBS AG für Allianz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:12 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 385,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 1,30 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 144 148 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 35,7 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 26.02.2026 wird Allianz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



