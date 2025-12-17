Allianz Aktie

385,20EUR 1,50EUR 0,39%
Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

17.12.2025 12:39:18

Allianz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

