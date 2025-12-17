Allianz Aktie
|385,20EUR
|1,50EUR
|0,39%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
385,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
385,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,35%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
09:30
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.12.25
|Neues Rekordziel: Schafft es die Allianz-Aktie nach 25 Jahren wieder an der Spitze? (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|ROUNDUP 2: BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung (dpa-AFX)
|
10.12.25
|ROUNDUP: BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung (dpa-AFX)