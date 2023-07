NIO-Aktie schaltet hoch: 39 Prozent Kursplus an der NYSE in nur einer Woche

• NIO-Aktie mit starker Kursentwicklung• VW-Einstieg bei Xpeng und China-Politik treiben die Kurse• Ausbau der Produktpalette

Rund 39 Prozent hat die NIO-Aktie in den letzten fünf Handelstagen zugelegt. Allein am Freitag lag der Anteilsschein des Elektroautobauers an der NYSE zum Handelsende 11,48 Prozent bei 14,76 US-Dollar im Plus. Für die anhaltenden Kursgewinne gibt es gleich mehrere Gründe, so profitierte die NIO-Aktie in dieser Woche unter anderem von dem Einstieg des deutschen Autobauers Volkswagen beim NIO-Rivalen Xpeng.

Chinesische Politik treibt die Aktie an

Zudem erhielt der Tesla-Konkurrent von aktuellen politischen Entwicklungen in China Rückenwind. Angaben der CnEVpost zufolge haben sich Chinas Wirtschaftsplaner, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), in dieser Woche mit mehreren Privatunternehmen - darunter auch NIO - getroffen, um deren Rat einzuholen, während das Land seinen Privatsektor wiederzubeleben versucht. Der Schritt ziele darauf ab, den Ideen privater Unternehmer Gehör zu schenken und die von den Unternehmen vorgebrachten Probleme und Vorschläge zu untersuchen, hieß es in der Ankündigung, aus der das Portal zitiert.

Zudem brachte eine Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas Impulse: Dabei wurde betont, dass China die Inlandsnachfrage aktiv ankurbeln, den Konsum von Autos, elektronischen Produkten und Haushaltswaren steigern und den Konsum von Dienstleistungen wie Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus fördern muss, wie es bei CnEVpost weiter heißt.

Neues Mitglied in der NIO-Familie

Und auch von Unternehmensseite selbst kamen positive Nachrichten: So beschloss NIO in dieser Woche offenbar, dass eine zusätzliche einmotorige Version seines ersten Alps-Modells für den Massenmarkt veröffentlicht werden soll. Die Auslieferung solle ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erfolgen, hieß es bei dem chinesischen Medienunternehmen 36Kr. Alps wird auf den Markt mit Preisen zwischen 200.000 RMB (27.980 US-Dollar) und 300.000 RMB abzielen, dem Hauptpfeiler von NIOs Vorstoß in den Massenmarkt. Eine zusätzliche Ein-Motoren-Variante hinzuzufügen, werde die strategische Flexibilität der Marke erheblich steigern, verlautete es in dem Bericht weiter.

Vorstellung des Festkörperbatteriepakets wirkt noch nach

Bereits zuvor hatte es Futter für die NIO-Bullen gegeben, denn das Unternehmen hat im Batteriesegment einen Meilenstein erreicht. Als erster Elektroautobauer überhaupt führt NIO ein 150-kWh-Festkörperbatteriepaket ein. Festkörperbatterien gelten bei vielen Beobachtern als Revolution im Elektroautomarkt, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Flüssig-Lithium-Ionen-Batterien mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Reichweite bieten sollen.



Redaktion finanzen.at