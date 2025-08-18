Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Medizinischer Durchbruch 18.08.2025 07:30:40

Novo Nordisk-Aktie: FDA gibt grünes Licht - Novo Nordisk erweitert Einsatz von Wegovy

Novo Nordisk-Aktie: FDA gibt grünes Licht - Novo Nordisk erweitert Einsatz von Wegovy

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.

Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.

MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.

Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.

Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TAG Immobilien-Aktie: Ausschüttungsquote steigt - Zukauf in Polen
ProSiebenSat.1-Aktie: Nach hartem Bieterduell soll Montag das Ergebnis stehen
Qantas-Aktie tiefer: Corona-Massenentlassungen - Qantas muss Millionen zahlen

Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)mehr Nachrichten