Novo Nordisk-Aktie: FDA gibt grünes Licht - Novo Nordisk erweitert Einsatz von Wegovy

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.

Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.

MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.

Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.

Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES