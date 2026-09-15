AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.09.2026 19:20:00
Nvidia Will Still Beat AMD Through 2028. Here's the Data Behind My Conviction.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and AMD (NASDAQ: AMD) hold a near-duopoly in discrete GPUs. Nvidia controlled 90% of the discrete GPU market in the second quarter of 2026, according to Jon Peddie Research, while AMD held an 8% share. Nvidia clearly dominates the market, but AMD's focus on cheaper chips has kept it in the race for the past two decades.
In the past, Nvidia and AMD mainly focused on the PC gaming market. But in recent years, both companies have turned their attention to the data center market, where more organizations are using high-end GPUs to train large language models (LLMs) and other AI algorithms.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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09.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|444,00
|1,64%
|NVIDIA Corp.
|185,02
|0,60%