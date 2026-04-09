OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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09.04.2026 10:09:00
OMV - Barclays passt Gewinnschätzungen an
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 6,72 statt zuvor 7,29 Euro für 2026, sowie 6,33 (zuvor: 6,45) bzw. 6,46 (zuvor: 6,56) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,93 Euro für 2026, sowie 4,69 bzw. 4,77 Euro für 2027 bzw. 2028.
Die Barclays-Experten senken ihre Prognose für das operative Ergebnis des ersten Quartals um ca. 14 Prozent, was auf eine Kombination aus Absicherungsverlusten und geringeren Margen im Groß- und Einzelhandel zurückzuführen ist. Ein Anstieg des Betriebskapitals und eine Kapitalzuführung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro an das Joint Venture Borouge Group International (BGI) werden die Verschuldungsquote im ersten Quartal 2026 erhöhen, hieß es weiter.
Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,97 Prozent bei 59,60 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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