WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

10.09.2025 15:59:13

Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag

Der TecDAX bewegt sich heute kaum.

Am Mittwoch springt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 3 627,47 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 598,326 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,287 Prozent auf 3 637,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 626,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 660,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 625,32 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,434 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der TecDAX bei 3 775,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 925,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, notierte der TecDAX bei 3 246,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,55 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell CANCOM SE (+ 9,91 Prozent auf 24,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,47 Prozent auf 42,38 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,41 Prozent auf 48,38 EUR), SMA Solar (+ 2,04 Prozent auf 18,49 EUR) und Nordex (+ 2,01 Prozent auf 21,28 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-1,83 Prozent auf 30,05 EUR), TeamViewer (-1,37 Prozent auf 8,99 EUR), Siltronic (-1,20 Prozent auf 33,06 EUR), AIXTRON SE (-1,09 Prozent auf 12,21 EUR) und QIAGEN (-0,94 Prozent auf 39,97 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 535 676 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 268,382 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 8,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,40 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

