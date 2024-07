Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester

Am Freitag legt der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,08 Prozent auf 3 384,01 Punkte zu. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 526,440 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,007 Prozent fester bei 3 348,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 347,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 348,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 384,42 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 1,72 Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 415,90 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 05.04.2024, einen Wert von 3 371,33 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Stand von 3 159,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 19,37 Prozent auf 22,52 EUR), SMA Solar (+ 2,77 Prozent auf 28,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,19 Prozent auf 74,80 EUR), Siltronic (+ 2,04 Prozent auf 75,20 EUR) und Infineon (+ 1,89 Prozent auf 35,64 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-1,09 Prozent auf 63,50 EUR), HENSOLDT (-0,61 Prozent auf 35,78 EUR), PNE (-0,15 Prozent auf 13,62 EUR), TeamViewer (+ 0,00 Prozent auf 10,94 EUR) und freenet (+ 0,08 Prozent auf 25,46 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AIXTRON SE-Aktie. 496 223 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die 1&1-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at