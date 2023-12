Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Der TecDAX hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent nach oben auf 3 200,59 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 478,328 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,241 Prozent fester bei 3 204,27 Punkten in den Handel, nach 3 196,58 Punkten am Vortag.

Bei 3 207,83 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 199,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Vor einem Monat, am 01.11.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 861,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.09.2023, wurde der TecDAX mit 3 158,79 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 134,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 10,12 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. 2 788,38 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 2,99 Prozent auf 25,50 EUR), Energiekontor (+ 2,87 Prozent auf 68,00 EUR), ATOSS Software (+ 1,40 Prozent auf 218,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,26 Prozent auf 33,83 EUR) und Infineon (+ 1,15 Prozent auf 35,96 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil MorphoSys (-6,90 Prozent auf 22,68 EUR), Bechtle (-3,87 Prozent auf 43,72 EUR), ADTRAN (-2,97 Prozent auf 5,23 USD), Carl Zeiss Meditec (-1,85 Prozent auf 80,80 EUR) und SMA Solar (-0,99 Prozent auf 55,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 579 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 169,068 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX weist die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

