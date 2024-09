Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Zuschlägen

Der TecDAX bleibt auch am Mittwoch auf Erholungskurs.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,13 Prozent auf 3 250,60 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 528,889 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,277 Prozent fester bei 3 255,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 246,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 248,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 256,68 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0,290 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 269,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 428,60 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.09.2023, einen Stand von 3 096,99 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,23 Prozent ein. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 4,89 Prozent auf 18,66 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,28 Prozent auf 53,80 EUR), Nordex (+ 2,25 Prozent auf 14,11 EUR), Energiekontor (+ 2,01 Prozent auf 55,90 EUR) und Infineon (+ 1,61 Prozent auf 28,98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-0,79 Prozent auf 88,05 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 249,90 EUR), SAP SE (-0,38 Prozent auf 191,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,31 Prozent auf 26,03 EUR) und freenet (-0,30 Prozent auf 26,42 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 147 851 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 224,645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die 1&1-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 6,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at