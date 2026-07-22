Optimismus in Paris: Gewinne im CAC 40

Am Mittag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,75 Prozent höher bei 8 425,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,449 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,096 Prozent auf 8 355,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 363,14 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 350,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 454,94 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 8 400,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 156,43 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Wert von 7 744,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,81 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 207 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,296 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at