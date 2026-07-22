Crédit Agricole Aktie
WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072
|Kursverlauf
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22.07.2026 12:26:38
Optimismus in Paris: Gewinne im CAC 40
Am Mittwoch bewegt sich der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,75 Prozent höher bei 8 425,84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,449 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,096 Prozent auf 8 355,13 Punkte an der Kurstafel, nach 8 363,14 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 350,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 454,94 Einheiten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 8 400,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 156,43 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Wert von 7 744,41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,81 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 207 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,296 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|457,40
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|Renault S.A.
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|54,38
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|Stellantis
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