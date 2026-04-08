BAWAG Aktie
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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
BAWAG buy
Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 153 auf 156 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" hat der zuständige Experte Mate Nemes gleichzeitig bestätigt.
Die BAWAG wird die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 am 21. April 2026 veröffentlichen. Für die UBS ist ein deutlicherer Anstieg der Kerneinnahmen in der zweiten Jahreshälfte weitgehend realistisch. Gleichzeitig wird im 1. Quartal (und im gesamten Jahr) eine starke Kostendisziplin und vorerst Risikokosten im Bereich der Jahresprognose (45 Basispunkte) erwartet. "Unsere Prognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2027 bleiben vorerst weitgehend unverändert. Wichtig ist, dass BAWAG den Markt mit den Ergebnissen des 1. Quartals 2026 über den Kapitaleinsatz informieren wird", schreibt Nemes in einem Bericht.
Nach oben angepasst wurden die Gewinnschätzungen und die Erwartungen für die Dividendausschüttungen. Für das Geschäftsjahr 2025 der BAWAG prognostizieren die Experten nun einen Gewinn von 12,91 Euro je Aktie. Ihre Schätzung für das Folgejahr liegt bei 14,70 Euro/Aktie. Die Dividenden werden von den UBS-Analysten mit 7,10 für 2026 und 8,09 Euro je Aktie für 2027 erwartet.
An der Wiener Börse notierten die BAWAG-Aktien am Mittwochvormittag mit einem Plus von fünf Prozent bei 137,20 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
AFA0026 2026-04-08/10:59
|Zusammenfassung: BAWAG buy
|
Unternehmen:
BAWAG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
156,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
137,10 €
|
Abst. Kursziel*:
13,79%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
136,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,37%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
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KGV*:
-
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