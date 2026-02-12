Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der BAWAG nach der jüngsten Zahlenvorlage des Instituts bestätigt. Analystin Marlene Eibensteiner ließ auch das Kursziel in Höhe von 151,00 Euro unverändert.

Die BAWAG meldete solide Ergebnisse für das 4. Quartal 2025. Dies ist hauptsächlich auf geringfügig niedrigere Kosten und bessere Gebühren zurückzuführen, während der Nettozinsertrag den Erwartungen entsprach, hieß es in der aktuellen Studie. Für die Zukunft halten die Deutsche Bank-Experten die Prognose für 2026 und insbesondere die aktualisierten mittelfristigen Ziele für vielversprechend, doch die eigentliche Frage dreht sich ihrer Ansicht nach derzeit um die Pläne für den Einsatz von überschüssigem Kapital.

Am Donnerstagnachmittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,7 Prozent bei 137,50 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

