Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 188,00 auf 191,00 Euro nach oben gesetzt. Mit Blick auf die Zukunft bekräftigt die Deutsche Bank-Expertin Marlene Eibensteiner ihre Kaufempfehlung für die BAWAG.

Für 2026 haben die Deutsche-Bank-Analysten ihre Gewinnprognose um 1,9 Prozent auf 12,7 Euro erhöht. Die Experten erwarten langfristiges Wachstum und begründen die Prognose mit positiven Quartalszahlen und einem guten Branchenausblick.

Zum Vergleich: Am frühen Mittwochvormittag notierten die BAWAG-Titel an der Wiener Börse wenig verändert bei 175,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtas/mik

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