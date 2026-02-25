BAWAG Aktie
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG deutlich erhöht. Nach bisher 115,00 Euro erachtet Experte Thomas Unger nun einen Kurs je Aktie von 145,00 Euro als angemessen. Das Votum wurde unverändert bei "Hold" belassen.
Die aktualisierte Prognose sei auf höhere Gewinne, stärkere Dividendenerwartungen und - vor allem - höhere Kapitalrenditen zurückzuführen, heißt es als Erklärung. "Unsere Bewertung wird zudem durch niedrigere Eigenkapitalkosten im gesamten Modell gestützt", erklärt Unger weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 12,91 Euro (zuvor: 11,93) für 2026 sowie 15,15 (nach: 13,36) bzw. 17,09 Euro (vorher: 13,88) für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 7,25 Euro (alt 6,75) für 2026 sowie 8,50 (alt 7,50) bzw. 9,50 Euro (alt 8,00) für 2027 bzw. 2028.
Die Anteilsscheine der BAWAG lagen am Mittwoch bei 133 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
