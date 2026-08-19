BAWAG Aktie

176,50EUR -0,10EUR -0,06%
BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 10:48:00

BAWAG neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG erhöht. Nach bisher 145,00 Euro erachtet Experte Thomas Unger nun einen Kurs je Aktie von 190,00 Euro als angemessen. Weiter empfohlen wird das Votum "Hold".

Das erhöhte Kursziel spiegle die überarbeiteten Prognosen der Erste Group Research wider, die höhere Gewinn- und Dividendenerwartungen nach der Einbeziehung der Übernahme des irischen Finanzinstituts PTSB berücksichtigen, heißt es in einer Analyse. "Die niedrigeren Eigenkapitalkostenannahmen bringen zudem einen etwas stärkeren Bewertungsnutzen. Für den Prognosezeitraum setzen wir nun Eigenkapitalkosten von 9,0 Prozent an (vorher: 9,8 Prozent) und für den Restwert von 8,2 Prozent (vorher: 9,1 Prozent)", erklären die Experten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 13,04 Euro (zuvor: 11,93 Euro) für 2026 sowie 15,34 (nach: 15,15 Euro) bzw. 181,5 Euro (vorher: 17,09 Euro) für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 6,00 Euro (alt 7,25 Euro) für 2026 sowie 8,50 (alt 8,50 Euro) bzw. 10,00 Euro (alt 9,50 Euro) für 2027 bzw. 2028.

Die Anteilsscheine der BAWAG lagen am Mittwochvormittag an der Wiener Börse bei 176,30 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com

AFA0019 2026-08-19/10:48

Zusammenfassung: BAWAG neutral
Unternehmen:
BAWAG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
176,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,71%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
176,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,95%
Analyst Name::
Thomas Unger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAWAG

mehr Nachrichten

Analysen zu BAWAG

mehr Analysen
10:48 BAWAG neutral Erste Group Bank
22.07.26 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
29.04.26 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08.04.26 BAWAG buy UBS AG
25.02.26 BAWAG neutral Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAWAG 176,40 -0,11% BAWAG

Aktuelle Aktienanalysen

10:48 BAWAG neutral Erste Group Bank
10:13 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:12 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:12 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:12 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10:08 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
10:03 DocMorris Neutral UBS AG
08:36 grenke Buy Deutsche Bank AG
08:35 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 Fraport Hold Warburg Research
08:21 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
07:51 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
07:44 Sanofi Neutral UBS AG
07:37 AstraZeneca Buy UBS AG
07:28 Linde Outperform Bernstein Research
07:22 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
07:17 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
07:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:03 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:59 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen