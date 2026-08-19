Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG erhöht. Nach bisher 145,00 Euro erachtet Experte Thomas Unger nun einen Kurs je Aktie von 190,00 Euro als angemessen. Weiter empfohlen wird das Votum "Hold".

Das erhöhte Kursziel spiegle die überarbeiteten Prognosen der Erste Group Research wider, die höhere Gewinn- und Dividendenerwartungen nach der Einbeziehung der Übernahme des irischen Finanzinstituts PTSB berücksichtigen, heißt es in einer Analyse. "Die niedrigeren Eigenkapitalkostenannahmen bringen zudem einen etwas stärkeren Bewertungsnutzen. Für den Prognosezeitraum setzen wir nun Eigenkapitalkosten von 9,0 Prozent an (vorher: 9,8 Prozent) und für den Restwert von 8,2 Prozent (vorher: 9,1 Prozent)", erklären die Experten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten nun 13,04 Euro (zuvor: 11,93 Euro) für 2026 sowie 15,34 (nach: 15,15 Euro) bzw. 181,5 Euro (vorher: 17,09 Euro) für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 6,00 Euro (alt 7,25 Euro) für 2026 sowie 8,50 (alt 8,50 Euro) bzw. 10,00 Euro (alt 9,50 Euro) für 2027 bzw. 2028.

Die Anteilsscheine der BAWAG lagen am Mittwochvormittag an der Wiener Börse bei 176,30 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/mik

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