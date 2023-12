Optimismus in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zum Handelsschluss hielten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 11 209,95 Punkten ab. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,261 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,796 Prozent stärker bei 11 277,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 11 188,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 162,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 11 333,91 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,33 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 10 715,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, wies der SMI einen Wert von 11 098,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, notierte der SMI bei 11 160,69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,11 Prozent nach oben. Bei 11 616,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 7,32 Prozent auf 271,10 CHF), Geberit (+ 6,25 Prozent auf 547,00 CHF), Richemont (+ 4,11 Prozent auf 124,25 CHF), UBS (+ 3,76 Prozent auf 25,95 CHF) und Sonova (+ 3,72 Prozent auf 273,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-4,93 Prozent auf 95,50 CHF), Roche (-2,67 Prozent auf 245,90 CHF), Zurich Insurance (-1,79 Prozent auf 445,60 CHF), Novartis (-1,30 Prozent auf 85,58 CHF) und Givaudan (-0,78 Prozent auf 3 442,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 9 628 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269,942 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

