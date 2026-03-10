Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.03.2026 21:13:53
Oracle Corp. Reports Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Oracle Corp. (ORCL) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $3.69 billion, or $1.27 per share. This compares with $2.93 billion, or $1.02 per share, last year.
Excluding items, Oracle Corp. reported adjusted earnings of $5.20 billion or $1.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $17.19 billion from $14.13 billion last year.
Oracle Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.69 Bln. vs. $2.93 Bln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.02 last year. -Revenue: $17.19 Bln vs. $14.13 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.96 To $ 2.00 Next quarter revenue guidance: 19 % To 21 % Full year revenue guidance: $ 67 B
Analysen zu Oracle Corp.
|13:59
|Oracle Buy
|UBS AG
|11:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|06:54
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:17
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
