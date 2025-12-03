Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Vorläufige Entscheidung
|
03.12.2025 10:35:42
Patentkonflikt belastet nicht: Infineon-Aktie bleibt stark trotz ITC-GaN-Untersuchung
Es handele sich dabei um eine vorläufige Entscheidung, teilte Infineon in München mit. Werde sie bestätigt, werde die Einfuhr der als patentverletzend angesehenen Produkte von Innoscience in die USA untersagt, heißt es in der Mitteilung weiter. Infineon erklärte, die endgültige Entscheidung der Kommission werde am 2. April nächsten Jahres erwartet.
Galliumnitrid (GaN) spielt als Wafer-Material eine zentrale Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker und energieeffizienter Stromversorgungssysteme. Infineon hat bereits vor dem Landgericht München ein positives Urteil gegen Innoscience erstritten.
Im Mittwochshandel trotzen die Infineon-Aktien der angeblichen Patentverletzung und legen via XETRA zeitweise um 2,25 Prozent zu auf 36,59 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Infineon verlängert Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030 - Aktie höher (Dow Jones)
|
02.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)