Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

Der Handel in Europa verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent fester bei 4 456,59 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,933 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,081 Prozent fester bei 4 451,72 Punkten, nach 4 448,13 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 443,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 468,35 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.12.2023, bei 4 414,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 099,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 3 973,97 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,15 Prozent auf 35,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,68 Prozent auf 112,72 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,16 Prozent auf 2,72 EUR), Enel (+ 1,11 Prozent auf 6,70 EUR) und Allianz (+ 0,97 Prozent auf 244,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-4,90 Prozent auf 33,90 EUR), adidas (-4,04 Prozent auf 171,92 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 47,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,45 Prozent auf 44,15 EUR) und Stellantis (-0,38 Prozent auf 20,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 030 223 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 361,073 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,73 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,48 Prozent.

